Biker verletzt sich bei Unfall in Thüringen schwer

Tonna - Ein Biker verletzte sich am Dienstagabend bei einem Unfall in der Gemeinde Tonna (Landkreis Gotha) schwer.

Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei der Motorradfahrer (50) in der Gothaer Straße aus Richtung Burgtonna in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geraten.

Den Angaben zufolge kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW. Der Autofahrer (35) blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden von rund 6000 Euro.