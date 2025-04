Bikerin schwer verletzt - Hubschrauber im Einsatz

Die Motorradfahrerin (33) wurde schwer verletzt. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Die Information über einen Motorrad-Unfall auf der L1172 erhielt die Polizeiinspektion Kyffhäuser am Freitag gegen 15.20 Uhr, wie aus Angaben der Beamten von Sonntagmittag hervorging.

Eine BMW-Fahrerin (33) habe im Bereich des ehemaligen Bahnübergangs, aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit "im Hinblick auf die örtlichen Gegebenheiten", die Kontrolle über ihre Maschine verloren.

Anstatt in die Kurve sei sie geradeaus in den Graben gefahren. Laut Polizei landete sie hierdurch auf dem angrenzenden Feld und kam dort zum Liegen. Hierbei sei sie schwer verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber habe sie in ein Krankenhaus geflogen werden müssen.