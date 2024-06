Bikerin stirbt nach Unfall auf Bundesstraße in Thüringen

Die Bikerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der Unfall ereignete sich auf der B176. Die Bikerin (59) fuhr auf der Bundesstraße von Dachwig in Richtung Andislebener Kreuz, im Gegenverkehr befand sich jedoch ein Auto, wie aus Angaben der Polizei hervorging.

Es kam zum Zusammenstoß. Die Motorradfahrerin stürzte, das Auto kam auf ein angrenzendes Feld ab und überschlug sich.

Laut Polizei erlag die Bikerin trotz des Einsatzes eines Notarztes und mehrerer Krankenwagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Der 33-jährige Autofahrer sei bei dem Zusammenstoß verletzt worden, so die Beamten am Freitag. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.