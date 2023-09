Ducati gerät in den Gegenverkehr, dann kracht's: 59-Jähriger schwer verletzt

Dreiherrenstein/Neustadt am Rennsteig - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag bei Neustadt am Rennsteig (Ilm-Kreis) ist ein 59-Jähriger schwer verletzt worden.

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei am Montag mitteilte, befuhr der Mann mit seinem Kraftrad die L1137 in Richtung Neustadt am Rennsteig. Den Angaben nach geriet er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr.

Dabei kam es zur Kollision mit einem Ford. Der 59-Jährige kam mit seinem Kraftrad zu Fall. Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Ducati musste abgeschleppt werden.