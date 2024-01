Einkaufswagen bringt Bahnverkehr durcheinander: Über ein Dutzend Zugverspätungen!

Dass der Wagen samt Inhalt von der Brücke gestoßen wurde, kann laut Polizei nicht gänzlich ausgeschlossen werden. © Bundespolizeiinspektion Erfurt/Montage

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Bundespolizeiinspektion Erfurt am Samstag - um kurz nach 3.30 Uhr - darüber in Kenntnis gesetzt, dass auf dem Streckenabschnitt zwischen den Haltepunkten Hopfgarten (ebenfalls Weimarer Land) und Vieselbach (Ortsteil der Stadt Erfurt) eine Triebwageneinheit der Erfurter Bahn bei einer Geschwindigkeit von circa 120 km/h mit einem im Gleis befindlichen Hindernis kollidiert sei.

Es wurde den Angaben zufolge offensichtlich, dass die Bahn nahe der Ortslage Niederzimmern einen im Gleis befindlichen Einkaufswagen, der mit weiteren Gegenständen gefüllt war, überfahren hat. Rund um die Aufprallstelle fanden die Beamten einen Fahrradrahmen, Metallteile und Dämm-Material.

Von den insgesamt 30 Zuginsassen wurde niemand verletzt. Die Strecke musste jedoch gesperrt werden.

Der Einkaufswagen habe sich unter dem Triebwagen verfangen und "sicherheitsrelevante" Technik beschädigt, hieß es. Eine Weiterfahrt war laut Polizei nicht mehr möglich.