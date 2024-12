Einpark-Versuch: Ein Verletzter, ein Auto nicht mehr fahrbereit, drei weitere Fahrzeuge beschädigt

Weimar - Ein Mensch verletzt, vier Fahrzeuge beschädigt: In Weimar ist ein Einpark-Versuch schiefgelaufen!

Der Renault-Fahrer (93) wollte am linken Fahrbahnrand einparken, wie aus Angaben der Polizei hervorging. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Ein Renault-Fahrer (93) wollte am Montagvormittag im Dichterweg am linken Fahrbahnrand einparken, wie am Dienstag aus Angaben der Polizei hervorging.

Vermutlich habe er hierbei Gas und Bremse verwechselt, hieß es. Zunächst habe er einen geparkten Dacia touchiert und anschließend sei er mit Vollgas in zwei weitere geparkte Autos (Audi und VW) gefahren.

Laut Polizei wurde der Fahrer hierbei leicht verletzt und zur weiteren Versorgung ins Klinikum gebracht.

An allen vier Fahrzeugen entstand den Angaben zufolge Sachschaden.