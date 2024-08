Er blieb mit dem Lenker hängen: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt!

Sömmerda - Ein Radfahrer ist in Sömmerda schwer verletzt worden.

Der 48-jährige Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. (Symbolbild) © 123RF/teka77

Ein 48-Jähriger war auf seinem Fahrrad in der Salzmannstraße in Richtung Frohndorfer Straße unterwegs, als ihm ein Transporter entgegenkam, wie am Freitag aus Angaben der Polizei hervorging.

Mit dem Lenker sei der Mann an der Motorhaube des Fahrzeuges hängen geblieben, hieß es.

Laut Polizei stürzte der 48-Jährige zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.