Er krachte mit einem Auto zusammen: Radfahrer (67) ist tot!

Heilbad Heiligenstadt - Ein Radfahrer, der am Donnerstag in Heilbad Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde, ist gestorben.

Der 67-Jährige war nach der Kollision mit einem Auto gestürzt und wurde dabei schwer verletzt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Freitag gegenüber TAG24 mitteilte, erlag der 67-Jährige seinen schweren Verletzungen.

Zu dem Unfall war es am Donnerstagmorgen in der Grünewaldstraße gekommen. Ersten Erkenntnissen nach fuhr der Radfahrer an dem verkehrsbedingt langsam fahrenden Auto vorbei und kollidierte mit diesem. Anschließend stürzte der Radfahrer.