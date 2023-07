Er prallte gegen eine Planke: Motorradfahrer verunglückt tödlich

Der 31-jährige Motorradfahrer wurde bereits von Ersthelfern reanimiert. (Symbolbild) © 123RF/teka77

Der 31-jährige Biker ist auf der A66 zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Schlüchtern-Süd gestürzt und tödlich verletzt worden.

Am Nachmittag sei er in Richtung Frankfurt auf regennasser Fahrbahn in einer leichten Linkskurve ins Schleudern geraten und gegen die Mittelschutzplanke geprallt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Trotz umgehender Reanimation von Ersthelfern und der Versorgung durch den Rettungsdienst starb der Mann demnach in einem Krankenhaus.