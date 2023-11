Er verlor die Kontrolle: Transporter-Fahrer (63) nach Unfall schwer verletzt

Der Transporter-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Stefan Eberhardt|medien-partner.net

Wie die Polizei am Dienstag gegenüber TAG24 mitteilte, war ein Transporter-Fahrer aus Richtung Kranichfeld kommend in Richtung Rittersdorf unterwegs. In einer Rechtskurve habe der Fahrer, ein 63 Jahre alter Mann, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, hieß es von den Beamten.

Das Fahrzeug kam den Angaben zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Transporter, ehe er auf der Fahrerseite zum Stehen kam.

Der 63-Jährige wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Vor Ort war auch die Luftrettung im Einsatz. Letztlich wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.