Fahrzeug kommt von Straße ab: 80-Jähriger schwer verletzt - Luftrettung im Einsatz

Martinroda - Ein Fahrzeug ist im Ilm-Kreis von einer Straße abgekommen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Luftrettung war im Einsatz. (Symbolbild) © 123rf/raecher

Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Gotha am Mittwoch mitteilte, habe ein 80-Jähriger Dienstagmittag die L3004 von Ilmenau-West kommend in Richtung Martinroda befahren. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen, so die Polizei.

Der Toyota kollidierte den Angaben nach mit einem Verkehrsschild und rollte mehrere Meter bergab über ein angrenzendes Feld.

Zum Stehen kam das Fahrzeug in einem Grundstück, wie aus den Angaben der LPI hervorging.