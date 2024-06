Fast vier Promille: Autofahrerin baut reihenweise Unfälle - Landesstraße voll gesperrt!

Laut Polizei ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest mit der 28-Jährigen einen Wert von 3,79 Promille! Für sie endete die Fahrt mit einer Blutentnahme im Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, meldeten mehrere Zeugen am Dienstag ab 18.50 Uhr einen in Schlängellinien fahrenden schwarzen Audi auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig.

Zwischen den Anschlussstellen Arenshausen (Landkreis Eichsfeld) und Bleicherode (Landkreis Nordhausen) kam das Auto den Angaben zufolge 14 Mal von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte dabei mehrmals mit der Schutzplanke und überfuhr dreimal einen Leitpfosten.

Die Frau setzte ihre Fahrt fort. Ein Zeuge bemerkte die auffällige Fahrweise der 28-Jährigen und sicherte laut Polizei mit seinem eigenen Fahrzeug den rückwärtigen Verkehr.

Nach Verlassen der Autobahn setzte die Frau ihre Fahrt an der Anschlussstelle Bleicherode in Richtung Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) fort.

In einer Kurve kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Frau lenkte gegen und es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Peugeot, der sich drehte und im Straßengraben zum Stehen kam. Die Fahrbahn musste den Angaben nach aufgrund der unübersichtlichen Unfallsituation voll gesperrt werden.