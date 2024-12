Feuerwehr befreit eingeklemmten Autofahrer - im Krankenhaus kommt er ums Leben

Mendhausen - Nach einem Unfall in Süden Thüringens ist ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Der Mann wurde laut Polizei im Fahrzeug eingeklemmt. Von der Feuerwehr sei er befreit worden. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Suhl am Morgen mitteilte, sei ein Autofahrer (47) am Mittwoch in den frühen Morgenstunden - aus bislang ungeklärter Ursache - nach links von der Straße zwischen Wolfmannshausen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) und Mendhausen (Kreis Hildburghausen) abgekommen.

Das Auto prallte frontal gegen einen Baum, wie aus den Angaben hervorging. Der Fahrer sei im Fahrzeug eingeklemmt worden, hieß es.

Laut LPI befreite die Feuerwehr den Mann, der zunächst ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Dort sei er wenig später seinen schweren Verletzungen erlegen.

Zur Klärungen der Unfallursache war den Angaben nach ein Gutachter vor Ort im Einsatz.