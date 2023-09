Ford kracht gegen Baum: Fahrer im Krankenhaus, wirtschaftlicher Totalschaden

Weimar - Bei einem Verkehrsunfall bei Weimar ist ein 24-Jähriger verletzt worden. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr der Mann mit seinem Ford die B7, aus Richtung Umpferstedt (Landkreis Weimarer Land) kommend in Fahrtrichtung Weimar.

Den Angaben nach kam das Auto circa 250 Meter vor der Ortslage Weimar, aus bisher ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr es auf dem Grünstreifen einen Pfosten mit Netzknoten und prallte anschließend gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug laut Polizei zurück auf die Straße geschleudert. Der Ford kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Wie die Beamten mitteilten, entstand am Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.