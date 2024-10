Frontal-Kollision: Vier Verletzte, Bundesstraße voll gesperrt

Hochstedt/Nordhausen - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montag im Kreis Nordhausen gekommen. Vier Menschen wurden verletzt. Die B243 wurde voll gesperrt.

Die B243 wurde voll gesperrt. © Silvio Dietzel

Ein VW Passat war auf der B243 aus Günzerode in Richtung Nordhausen unterwegs, wie am Nachmittag aus einem Gespräch zwischen der Landespolizeiinspektion (LPI) Nordhausen und TAG24 hervorging. Die Person am Steuer habe bei der Einmündung Hochstedt (Ortsteil von Nordhausen) links abbiegen wollen.

Aufgrund von Gegenverkehr habe sie halten müssen. Ein dahinter befindlicher Ford-Fahrer habe beabsichtigt, den Passat zu überholen. Dabei kam es laut LPI zur Frontal-Kollision mit einem entgegenkommenden Tiguan.

Insgesamt vier Menschen - zwei Mitfahrer und eine Mitfahrerin des Fords - sowie die Tiguan-Fahrerin (34) seien leicht verletzt worden, hieß es weiter.