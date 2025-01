Frontalcrash auf Einsatzfahrt: Polizist schwer verletzt

Ilmenau - Am Dienstagvormittag ist in Ilmenau ein Polizist bei einem Unfall schwer verunglückt.

Das Polizeiauto wurde stark zerstört. © NEWS5 / Steffen Ittig

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 11.30 Uhr ereignet. Den Angaben nach befand sich der Polizist gerade auf einer Einsatzfahrt.

Der Beamte war mit dem Streifenfahrzeug auf der Bücheloher Straße aus Richtung Bücheloh kommend unterwegs. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Dacia auf der Straße "Am Vogelherd".

An einer Kreuzung in Richtung Stadtmitte kam es dann zu einem Frontalcrash zwischen dem Polizeiauto und dem Dacia. Der Streifenwagen krachte anschließend noch gegen einen Ampelmast. Beide Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden.

Während sich der Dacia-Fahrer leicht verletzte, erlitt der Polizist schwere Verletzungen.