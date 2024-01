Fußgänger von Auto erfasst: 73-Jähriger in lebensbedrohlichem Zustand

Hermsdorf - Bei einem Verkehrsunfall in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) ist ein 73-Jähriger schwer verletzt worden.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht - er befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montagmorgen bei Dunkelheit auf der Naumburger Straße. Den Angaben nach wurde der Mann in Begleitung seines Hundes beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst.

Der Fußgänger wurde laut Polizei gegen die Windschutzscheibe und schließlich auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Mit diversen Brüchen, sowie Nacken- und Kopfverletzungen wurde das Unfallopfer in ein Klinikum gebracht.

Der Patient befinde sich fortwährend in einem lebensbedrohlichen Zustand, so die Beamten am Dienstagvormittag.

Der Hund blieb unverletzt, die Autofahrerin wurde seelsorgerisch betreut.

Unmittelbar beim Erblicken des Fußgängers sei eine Gefahrenbremsung eingeleitet worden, heißt es. Ein Frontalzusammenstoß habe jedoch nicht verhindert werden können.