Gesellige Ausfahrt mit Traktor-Gespann endet mit Unfall: Mann schwer verletzt!

Hummelshain - Eine gesellige Ausfahrt mit einem Traktor-Gespann endete am Sonntagnachmittag mit einem Unfall . Ein Mann wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei eine Bierzeltgarnitur ohne jegliche Sicherung auf einem Anhänger aufgestellt worden, auf dem sich vier Personen befanden.

"Mit schweren Verletzungen kam er anschließend in ein Krankenhaus", so die Uniformierten. Die Ermittlungen gegen den jungen Traktor-Fahrer dauern an.