Junge Frau wird nach Frontal-Kollision schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Stadtroda - Ein Skoda ist im Saale-Holzland-Kreis frontal mit einem VW kollidiert. Eine 20-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei wurde die 20-Jährige schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe sich der Unfall am Mittwochabend kurz nach der Ortslage Gernewitz (Anm. d. Red.: Ortsteil der Stadt Stadtroda) in Richtung Jena ereignet. Eine 20-Jährige sei mit ihrem Skoda auf der Landesstraße gefahren. Das Fahrzeug kam nach rechts auf die Bankette, wie aus den Angaben weiter hervorging.

Sie habe gegengesteuert und sei dadurch auf die Gegenfahrspur gekommen. Dort kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem ankommenden VW.

Laut Polizei musste die Unfallverursacherin durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden - sie wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer habe leichte Verletzungen davongetragen, hieß es weiter.

Alle Fahrzeuge waren den Angaben zufolge nicht mehr fahrbereit. Darunter auch ein Auto, das sich hinter dem Volkswagen befunden hatte, wie aus den Angaben weiter hervorging.