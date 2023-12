08.12.2023 09:21 Kind (10) an Fußgängerampel von Auto erfasst

An einer Fußgängerampel in Gotha ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein 10-jähriger Junge wurde von einem Auto erfasst und verletzt.

Von Carsten Jentzsch

Gotha - Bei einem Verkehrsunfall in Gotha ist ein 10-jähriger Junge verletzt worden. Der Junge wurde verletzt. (Symbolbild) © 123RF/teka77 Wie die Polizei am heutigen Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag in der Huttenstraße. Den Angaben nach wollte der Junge eine Fußgängerampel passieren, obwohl für ihn offenbar das Lichtzeichen Rot galt. Eine 42-jährige VW-Fahrerin habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, hieß es. Thüringen Unfall 46-Jähriger tot in Renault gefunden: Kripo ermittelt zu Hintergründen Das Auto kollidierte mit dem Jungen. Das Kind wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Titelfoto: 123RF/teka77