18-Jährige mit Traktor samt Anhängern unterwegs, dann kommt es zur Vollsperrung!

Die Deichsel des zweiten Anhängers riss laut Polizeiangaben plötzlich während der Fahrt bergab. (Symbolbild) © 123RF/stgrafix

Eine 18-Jährige war am Dienstagnachmittag mit einem Traktor samt zwei beladenen Anhängern auf der Bundesstraße 89 bei Kloster Veßra in Richtung Themar unterwegs, wie am Mittwoch aus Angaben der Polizei hervorging.

Plötzlich sei während der Fahrt bergab die Deichsel des zweiten Anhängers abgerissen, weshalb dieser umgekippt sei.

Den Angaben zufolge fiel das geladene Getreide auf die Straße. Zum Glück wurde niemand verletzt!