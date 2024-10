18-Jährige verliert Kontrolle über Fahrzeug: Zwei Schwerverletzte!

Meiningen - Zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten ist es am Montag im Süden Thüringens gekommen

Der Unfall ereignete sich am Montag. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, habe eine Autofahrerin (18) am Morgen die Leipziger Straße von Meiningen in Richtung Walldorf (beide Kreis Schmalkalden-Meiningen) befahren.

Im Bereich eines Schnellrestaurants habe sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, hieß es. Das Auto geriet in den Gegenverkehr und krachte dort frontal gegen einen Audi eines 25-Jährigen, wie aus den Angaben hervorging.

Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto der Frau zurückgeschleudert und mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert, hieß es weiter.