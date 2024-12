Landesstraßen nach Unfällen gesperrt: Mehrere Verletzte - darunter ein Kind

Neustadt am Rennsteig/Bad Tabarz - Bei einem Unfall im Ilm-Kreis sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden - darunter ein Kind. Auch im benachbarten Kreis Gotha ist es am Sonntag zu einem Crash gekommen - ein Autofahrer kam in der Folge schwer verletzt in ein Krankenhaus. In beiden Fällen war eine Landesstraße gesperrt.