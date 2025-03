19.03.2025 10:39 Lastwagen kommt von Fahrbahn ab und durchbricht Hauswand

Ein Lastwagen ist in der Ortschaft in Linda im Landkreis Greiz von der Fahrbahn abgekommen und kam erst in einem Wohnhaus zum Stehen.

Von Carsten Jentzsch

Linda bei Weida - Ein Lastwagen ist im Landkreis Greiz in ein Wohnhaus gefahren. Laut Polizei muss das Haus durch einen Statiker "auf weitere Bewohnbarkeit" geprüft werden. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Zu dem Unfall kam es in der Ortschaft Linda, wie aus Angaben der Polizei von Mittwochmorgen hervorging. Laut den Beamten befuhr ein Lkw-Fahrer (53) die Gauersche Straße in Linda in Richtung Gauern (ebenfalls Kreis Greiz), als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinabfuhr, dabei einen Telefonmast und einen Baum umfuhr und schließlich die Hauswand eines Wohnhauses durchbrach. Schließlich durchbrach das Fahrzeug die Wand eines Wohnhauses, wie aus den Angaben weiter hervorging. Erst im Haus des 81-jährigen Eigentümers sei der Lastwagen zum Stehen gekommen. Thüringen Unfall Schwerer Unfall: Autofahrerin und Hund verletzt Glücklicherweise sei bei dem Unfall niemand verletzt worden, hieß es weiter. Am Fahrzeug und am Haus entstand den Angaben nach ein Sachschaden in Höhe eines sechsstelligen Betrages. Das Haus müsse durch einen Statiker "auf weitere Bewohnbarkeit" geprüft werden, berichteten die Beamten. Zu dem Unfall war es bereits am Dienstag gegen 7 Uhr gekommen, wie aus den Angaben hervorging.

