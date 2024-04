Lastwagen verliert Ladung: Mehr als eine halbe Million Euro Schaden, Straße voll gesperrt!

Laut Polizei verlor der Lastwagen in einer Rechtskurve die augenscheinlich unzureichend gesicherte Ladung. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, befuhr ein 57-Jähriger mit einem Sattelzug am Montag - gegen 17 Uhr - eine Landstraße von Kleinschmalkalden in Richtung Friedrichroda. Den Angaben zufolge verlor der Truck in einer Rechtskurve die augenscheinlich unzureichend gesicherte Ladung.

Eine geladene Maschinenpresse sei links vom Auflieger abgerutscht, habe die Leitplanke durchschlagen und sei dahinter zum Liegen gekommen, hieß es.

Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 625.000 Euro (Fahrbahn: 10.000 Euro, Sattelauflieger: 15.000 Euro, Ladung: 600.000 Euro). Personen verletzten sich den Angaben zufolge nicht.