14.08.2024 11:56 Leichtfahrzeug kollidiert mit Mauer: Fahrerin und Kind verletzt!

Ein Leichtfahrzeug ist am Dienstag in Wendehausen (Unstrut-Hainich-Kreis) mit einer Mauer kollidiert. Die Fahrerin und ein Kind an Bord wurden verletzt.

Von Carsten Jentzsch

Wendehausen - Ein Leichtfahrzeug ist in Wendehausen (Unstrut-Hainich-Kreis) mit einer Mauer kollidiert. Die Fahrerin und ein Kind an Bord wurden verletzt. Laut Polizei wurden Fahrerin und Kind verletzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie die Polizei am Mittwochvormittag gegenüber TAG24 mitteilte, habe sich der Unfall am frühen Dienstagnachmittag ereignet. Den Angaben zufolge war das Leichtfahrzeug auf der Diedorfer Straße unterwegs. Im Bereich einer Kreuzung sei es aus bislang ungeklärter Ursache mit einer Mauer zusammengestoßen. Die Fahrerin (84) sowie das Kind (7) wurden verletzt. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Sowohl die Frau als auch das Kind landeten im Krankenhaus. Das Fahrzeug musste geborgen werden.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher