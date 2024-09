Lüge nach Auto-Unfall scheitert: DAS hat der Bekannte des Fahrers gemacht!

Weimar - Vertuschungsversuch nach Auto-Unfall in Thüringen !

Die Lüge hielt laut Polizei nicht lange stand. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe ein 29-Jähriger am späten Mittwochabend mit seinem VW Golf die Ortsverbindungsstraße Possendorf (Ortsteil der Stadt Weimar) in Richtung Vollersroda (Kreis Weimarer Land) befahren.

Der Wagen kam kurz nach der Ortslage Possendorf nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und überfuhr einen Leitpfosten, wie aus den Angaben der Uniformierten hervorging.

Noch vor Eintreffen der Polizei habe ein Bekannter "des Verursachers", so die Beamten, die Unfallstelle erreicht und sich im Rahmen der Unfallaufnahme als verantwortlicher Fahrer ausgegeben. Allerdings habe die Lüge nicht lang standgehalten und der 29-Jährige habe seine Fahrereigenschaft zugegeben, hieß es weiter.

"Schnell stellte sich auch der Grund des Vertuschungsversuches heraus", berichteten die Uniformierten. Über 2,5 Promille gab ein Atemalkoholtest den Angaben zufolge bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer an. Er wurde zur Blutentnahme gebracht.