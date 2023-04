Luftrettung im Einsatz: Radfahrer mit fast zwei Promille stürzt und verletzt sich schwer

Ilmenau - Ein Radfahrer wurde am Freitag bei Ilmenau (Ilm-Kreis) schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Mann musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. (Symbolbild) © 123rf/raecher

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr der Mann am Nachmittag die steile Zufahrt vom Hotel Gabelbach kommend herab.

Als er versuchte, nach links in die Waldstraße abzubiegen, geriet er auf die Bankette. Der 61-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Straße.

Trotz Schutzhelm verletzte sich der Mann so stark am Kopf, dass er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste, erklärten die Beamten.