Mercedes-Fahrer überholt drei Autos, kurz darauf kommt es zum Crash mit Totalschaden

Laut Polizeiangaben übersah die Toyota-Fahrerin den Mercedes. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montag gegen 7.40 Uhr auf der B87 - in Richtung Ortseingang Oberroßla.

Den Angaben nach überholte ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer drei Fahrzeuge. Als sich der Mercedes mit einem an der Spitze fahrenden Transporter fast auf gleicher Höhe befand, scherte plötzlich ein Toyota zum Überholen aus.

Die 73-Jährige am Steuer übersah den Mercedes, der schließlich vom Toyota touchiert wurde. Ebenso wurde der Transporter touchiert.

Sowohl der Transporter als auch der Toyota kamen von der Fahrbahn ab.

Wie die Polizei am Dienstagvormittag gegenüber TAG24 mitteilte, blieben die 73-jährige Toyota-Fahrerin, der Transporter-Fahrer (56) sowie der 60-jährige Mercedes-Fahrer nach jetzigem Stand unverletzt.