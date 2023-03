Mit fast 2 Promille: 25-Jähriger kracht in Zaun der Polizei

Stadtroda - In den Zaun einer Polizeiinspektion in Thüringen ist ein 25 Jahre alter betrunkener Mann mit seinem Auto gekracht.

Ein 25-Jähriger krachte betrunken mit seinem Auto in den Zaun einer Polizeiinspektion. © Thüringer Polizei

Der Mann kam am Samstag gegen 23.30 Uhr in Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) in einer Linkskurve von der August-Bebel-Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Dabei überfuhr er einen Bürgersteig und durchbrach die Umzäunung der Polizeiinspektion Saale-Holzland. Der Autofahrer blieb unverletzt, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei war der Mann zu schnell unterwegs und hatte einen Atemalkoholwert von fast 2 Promille.

"Der Mann musste anschließend eine Blutprobe abgeben und wird sicher die nächsten Monate auf seinen Führerschein verzichten müssen", so die Thüringer Polizei.