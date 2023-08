14.08.2023 13:09 Motorrad kracht mit Auto zusammen: 62-Jähriger schwer verletzt

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Breitungen an der Werra schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Von Carsten Jentzsch

Breitungen - Ein Motorradfahrer (62) ist in Breitungen (Schmalkalden-Meiningen) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 62-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/ginasanders Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag an der Ölmühle. Den Angaben nach missachtete ein 62-jähriger Biker die Vorfahrt eines Toyotas. Folglich kam es zur Kollision. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum. Thüringen Unfall Unfall im Gegenverkehr: Vier Menschen verletzt, darunter zwei Kinder Beide Fahrzeuge erlitten wirtschaftlichen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war zeitweise voll gesperrt, teilten die Beamten mit.

Titelfoto: 123rf/ginasanders