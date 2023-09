Motorradfahrer hält Plausch am Straßenrand, wenig später ist er schwer verletzt

Kleinschmalkalden - Bei einem Verkehrsunfall in Kleinschmalkalden (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist ein 51-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der Biker wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befuhr eine Autofahrerin (35) am Mittwochabend die Friedrichrodaer Straße in Kleinschmalkalden.

Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah sie - ihren Angaben zufolge - einen am Straßenrand stehenden Motorradfahrer, der sich mit einem Mann unterhielt.

Die Frau fuhr auf das stehende Bike auf. Der 51-Jährige wurde schwer verletzt.