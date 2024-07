Nach Straßenbahn-Unfall in Jena: Ermittlungen gegen einen Fahrer

Jena - Am vergangenen Freitag kollidierten in Jena zwei Straßenbahnen . Nun ist einer der beiden Fahrer ins Visier der Polizei geraten.

Die Unfallstrecke war mehrere Stunden gesperrt. Fahrgäste mussten auf den Bus ausweichen. (Symbolfoto) © 123RF/marushy

Konkret werde gegen den Fahrer der aufgefahrenen Bahn wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Aktuell werde der Unfallhergang rekonstruiert. Unter anderem werden hierbei auch die Fahrtenschreiber der beiden Straßenbahnen ausgewertet.

Bei dem Unfall wurden neben den beiden Fahrern noch zehn Fahrgäste verletzt. Sie zogen sich größtenteils Knochenbrüche zu oder erlitten ein Wirbelsäulen- bzw. Beckentrauma.

Zehn der zwölf Verletzten wurden in das Uniklinikum in Jena gebracht. Wie die Uniklinik mitteilte, konnten die meisten Verletzten inzwischen wieder entlassen werden. Die anderen beiden kamen in das Krankenhaus in Apolda sowie Eisenberg.

Der Unfall hatte sich am vergangenen Freitagvormittag unweit des Fußballstadions des FC Carl Zeiss Jena ereignet. Laut Angaben des Jenaer Nahverkehrs musste die neue Lichtbahn wegen einer vorausfahrenden dritten Bahn bremsen.

Die Lichtbahn kam deshalb auf der Saalebrücke zum Stehen. Eine dahinter fahrende Tram konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zum Zusammenstoß.