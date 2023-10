04.10.2023 07:01 Familie in schlimmem Verkehrsunfall in Thüringen verwickelt: Ein Mensch kommt ums Leben

In Oberroßla ist eine Familie am Einheitsfeiertag verunglückt. Es kam zu einem Verkehrsunfall. Die Beifahrerin verstarb an der Unfallstelle.

Von Carsten Jentzsch

Oberroßla - In Oberroßla, einem Ortsteil von Apolda (Landkreis Weimarer Land), ist es am Einheitsfeiertag zu einem schrecklichen Verkehrsunfall gekommen. Das Auto ist ein einziges Wrack. Warum es von der Fahrbahn abkam, ist bislang unklar. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Wie die Polizei in der Nacht auf Mittwoch mitteilte, befuhr eine Familie aus Nordrhein-Westfalen gegen 13.30 Uhr die B87. Den Angaben nach kam das Fahrzeug kurz vor dem Ortsausgang der Ortschaft Oberroßla aus bisher ungeklärter Ursache und alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto kreuzte die Gegenfahrbahn, überfuhr das Ortsausgangsschild, landete im Graben und kollidierte anschließend frontal mit einem Baum. Thüringen Unfall Auto verunglückt - Fahrzeug in Vollbrand: Polizei findet zwei Dinge heraus Fahrer und Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Die Beifahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Sohn der Familie (12), welcher als erstes verletzt befreit werden konnte, wurde in das Klinikum nach Jena gebracht. Um die Unfallursache ermitteln zu können, wurde ein DEKRA-Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen. Die B87 war im entsprechenden Bereich für mehrere Stunden voll gesperrt.

Titelfoto: Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV