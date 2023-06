Opel gerät in Gegenverkehr und überschlägt sich mehrfach: Drei Männer verunglückt

Bad Frankenhausen - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) gekommen. Ein Opel mit drei jungen Männern aus Bayern war von der Straße abgekommen.

Die drei Insassen aus Bayern mussten aus dem Auto geborgen werden. Zuvor hatte sich der Opel mehrfach überschlagen. © Feuerwehr Bad Frankenhausen/Silvio Dietzel

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der Panoramastraße. In einer Rechtskurve sei der Opel zunächst in den Gegenverkehr geraten. Anschließend habe der 18-Jährige am Steuer "offensichtlich" gegengelenkt, so die Beamten. Dadurch habe sich das Auto mehrfach überschlagen.

Die drei Insassen im Alter von 18 und 21 Jahren wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den Angaben nach wurden sie glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt.

Wie es zu dem Unfall kam? "Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war", hieß es seitens der Polizei am Mittwochmorgen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.