Passat kommt von Straße ab und kracht in Graben: Vier Menschen verletzt

Ein 82-Jähriger wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Silvio Dietzel

Ein Passat war auf der B243 in Richtung zur thüringisch-niedersächischen Landesgrenze unterwegs. Kurz nach dem Abzweig Mackenrode kam das Auto von der Straße ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen sowie mit einer Leitplanke. Das Auto kam schließlich in einem Graben zum Stehen.

Wie eine Polizeisprecherin am Montag gegenüber TAG24 mitteilte, wurden bei dem Unfall vier Insassen aus Niedersachsen verletzt. Der 71-jährige Fahrer sowie zwei weitere Insassen (68, 74) wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein weiterer vierter Insasse (82) wurde hingegen schwer verletzt

Die Meldung über den Unfall war am späten Nachmittag bei der Polizei eingegangen. Die Straße war zwischenzeitlich bis 18.40 Uhr voll gesperrt. Erst gegen 20.20 Uhr wurde die Straße wieder komplett für den Verkehr freigegeben.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Unfallursache ist bislang unklar, so die Sprecherin.