Rettungswagen in Ostthüringen verunglückt: Zwei Menschen ins Klinikum gebracht!

In Gera ist am Donnerstag ein Rettungswagen mit einem Auto zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Von Carsten Jentzsch

Gera - In Gera ist am Donnerstag gegen 14 Uhr ein Rettungswagen mit einem Auto zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Krankenwagen war mit einem Suzuki zusammengestoßen. © Bodo schackow Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei gegenüber TAG24 erklärte, war der Krankenwagen mit Sonder- und Wegerechten unterwegs. Das Fahrzeug fuhr den Angaben nach von der Heinrichstraße bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich in Richtung Straße des Friedens. Im Kreuzungsbereich sei es zu einer Kollision mit einem Suzuki gekommen, hieß es. Das Fahrzeug kam laut Polizei von der Straße Am Sommerbad (bei grüner Ampel). Die jeweiligen Personen am Steuer wurden den Angaben zufolge in ein Klinikum gebracht. Zum entstandenen Schaden konnte die Polizei in dem Gespräch am Nachmittag noch keine näheren Angaben machen. Lediglich, dass beide Fahrzeuge abgeschleppt wurden. Eine Vollsperrung wurde eingeleitet.

Titelfoto: Bodo schackow