Schlimmer Traktor-Unfall in Thüringen: Kinder und Frau weiterhin in Lebensgefahr?

Unterbreizbach - Bei einem Unfall eines Traktors mit Anhänger werden elf Menschen verletzt, darunter viele Kinder. Zunächst schwebten einige Verletzte in Lebensgefahr.

Drei schwerst verletzte Kinder und eine Frau sind außer Lebensgefahr. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Nach dem schweren Unfall eines Traktors mit Anhänger in Thüringen an der Grenze zu Hessen sind drei schwerst verletzte Kinder und eine Frau außer Lebensgefahr. Das sei der Stand vom späten Sonntagabend, Veränderungen seien der Polizei bislang nicht bekannt, sagte eine Sprecherin.

Nach dem Unglück am Sonntag mit dem Gespann bei Sünna, einem Ortsteil von Unterbreizbach im Wartburgkreis, wurden die Kinder und die 45-jährige Frau zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in Krankenhäuser geflogen. Drei weitere Kinder und der 70 Jahre alte Fahrer des Traktors wurden schwer verletzt. Leichtere Verletzungen erlitten drei weitere Kinder.

Der Traktor war zum Unfallzeitpunkt auf einem abschüssigen, geschotterten Waldweg unterwegs und geriet dort ins Rutschen, so die Polizei.

Der Traktorfahrer verlor die Kontrolle und das Gespann kippte um. Auf dem Anhänger saßen die neun Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren und die 45-jährige Frau. Die Fahrt sei im privaten Rahmen gewesen. Die Polizei schrieb in einer früheren Mitteilung von einer "Familientour".