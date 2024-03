Schlimmer Unfall in Thüringen: Kleinkind von Auto überfahren

Der Junge (2) wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine 63-Jährige mit ihrem Toyota in Günstedt unterwegs, als sich das Unglück ereignete. Das Kind im Alter von zwei Jahren sei direkt vor das fahrende Auto gestürzt, als die Fahrerin den Jungen passiert habe, hieß es.

Laut Polizei wurde das Kind von dem Auto überfahren und schwer verletzt.

Mit einem Hubschrauber wurde der Zweijährige den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit ist noch nicht bekannt, warum der Zweijährige auf die Fahrbahn stürzte, so die Beamten am Montagmittag.