12.04.2023 14:00 Schrecklicher Arbeitsunfall: 62-Jähriger stirbt bei Feldarbeiten in Thüringen

In Barchfeld ist ein 62-Jähriger am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall tödlich verunglückt. Laut Polizeiangaben geriet er in eine laufende Maschine.

Von Carsten Jentzsch

Barchfeld - In Barchfeld (Wartburgkreis) ist es am Mittwoch zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Die Rettungskräfte konnten nicht mehr viel für den 62-Jährigen tun. (Symbolfoto) © Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa Wie die Polizei mitteilte, verrichtete ein 62-Jähriger landwirtschaftliche Tätigkeiten auf einem Feld. Aufgrund von "Unachtsamkeit" sei der Mann in eine laufende Maschine geraten und dabei tödlich verletzt worden. Gegenüber TAG24 gab die Polizei bekannt, dass es sich bei der landwirtschaftlichen Maschine um einen Miststreuer gehandelt hat. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa