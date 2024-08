Schrecklicher Unfall in Thüringen: Zwei Menschen sterben, Vollsperrung für mehrere Stunden!

Hörsel - Zu einem tragischen Unfall ist es am Sonntag in der Gemeinde Hörsel (Landkreis Gotha) gekommen. Zwei Menschen verloren ihr Leben.

Der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin verstarben noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr auf der Landstraße 1025 zwischen Laucha und Mechterstädt, wie aus Angaben der Polizei hervorging.

Ein Motorradfahrer (55) sei zusammen mit seiner 55 Jahre alten Mitfahrerin in Richtung Laucha gefahren, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Krad verloren habe, hieß es am späten Sonntagabend. Die Uniformierten verwiesen dabei auf erste Erkenntnisse.

Der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin kamen zu Fall und wurden von einem entgegenkommende Subaru erfasst. Beide verstarben noch an der Unfallstelle.

Laut Polizei wurde die 29-jährige Subaru-Fahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf 40.000 Euro.