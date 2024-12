Schwer verletzt: Paketzusteller von Auto erfasst

Streufdorf - Ein Paketzusteller ist in Streufdorf (Kreis Hildburghausen) von einem Auto erfasst worden. Der Mann verletzte sich schwer.

Der Mann habe sich schwer verletzt, hieß es von der Polizei. (Symbolbild) © 123RF/teka77

Wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte, habe der Zusteller (24) Mittwochnachmittag die Obere Marktstraße in Streufdorf überqueren wollen. "Ohne auf den Verkehr zu achten, trat er hinter einem geparkten Fahrzeug auf die Fahrbahn", so die Uniformierten.

Ein Autofahrer (35) habe nicht mehr reagieren können. Das Fahrzeug erfasste den Mann, wie aus den Angaben hervorging.