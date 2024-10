27.10.2024 16:25 Schwer verletzt: Rad- und Mopedfahrer nach Unfällen ins Krankenhaus geflogen

Nach Unfällen in Thüringen sind ein Rad- und ein Mopedfahrer jeweils via Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Von Carsten Jentzsch

Meuselwitz/Breitenworbis - Nach Unfällen in Thüringen sind ein Rad- und ein Mopedfahrer jeweils via Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Luftrettung kam jeweils zum Einsatz. (Symbolbild) © 123rf/raecher Ein 16-jähriger Radfahrer kam in Meuselwitz (Kreis Altenburger Land) bei der Kollision mit einem Auto zu Fall, wie am Sonntag aus Angaben der Polizei hervorging. Dabei habe er sich schwer verletzt. Zugetragen hatte sich der Unfall am Freitag im Penkwitzer Weg als der Radfahrer ein aus Richtung Spora (Sachsen-Anhalt) kommendes Fahrzeug nicht beachtet habe, hieß es. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Ebenso kam die Luftrettung am Samstag in Breitenworbis (Kreis Eichsfeld) zum Einsatz. Gegen 19 Uhr war es im Kreuzungsbereich der Halle-Kasseler-Straße / Mühlhäuser Straße zu einem schwerwiegenden Unfall gekommen. Thüringen Unfall Vollsperrung nach Unfall auf Landesstraße: Drei Biker im Krankenhaus Ersten Ermittlungen zufolge seien ein Audi Q5 und ein Moped während eines Abbiegevorganges kollidiert, hieß es vonseiten der Polizei am Sonntagmittag. Der Fahrer des Mopeds habe hierbei derart schwere Verletzungen erlitten, "dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden musste". Für die Unfallaufnahme musste die Ortsdurchfahrt laut Polizei für etwa drei Stunden gesperrt werden.

