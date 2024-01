Schwerer Unfall auf A4: Fahrzeug überschlägt sich - drei Menschen verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer zu schnell unterwegs. © Thüringer Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntagvormittag in Richtung Frankfurt am Main, kurz nach der Anschlussstelle Weimar.

Den Angaben nach war ein 52-Jähriger bisherigen Erkenntnissen zufolge zu schnell unterwegs. Das Fahrzeug geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern.

In der weiteren Folge kam es nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich, ehe es auf der Seite zum Liegen kam.

Laut Polizei wurden alle drei Fahrzeuginsassen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.