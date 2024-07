Schwerer Unfall! Auto überschlägt sich, Mann in Klinik geflogen

Die Luftrettung war im Einsatz. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Ein 87-jähriger Autofahrer befuhr am gestrigen Dienstagvormittag die B281 aus Richtung Triptis kommend in Richtung Neustadt an der Orla, wie am Mittwoch aus Angaben der Polizei hervorging.

Zwischen Kopitzsch und Dreitzsch sei der Mann mit seinem Auto aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, hieß es. Das Auto fuhr eine Böschung hinab und überschlug sich.

Laut Polizei wurde der Mann schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.