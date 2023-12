13.12.2023 11:34 Schwerer Unfall in Ostthüringen: Zwei Verletzte, drei Autos mit Totalschaden

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Gera wurden am Dienstag zwei Menschen verletzt. An drei Autos entstand Totalschaden.

Von Carsten Jentzsch

Gera - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag in Gera gekommen. Drei Autos waren miteinander kollidiert. Drei Fahrzeuge waren kollidiert – dreimal entstand Totalschaden. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr ein 18-Jähriger nach dem Ortsausgang Dürrenebersdorf (Ortsteil der Stadt Gera) mit seinem Auto aus einem Feldweg auf die Straße. Er habe dabei jedoch zwei Fahrzeuge übersehen, hieß es. Diese waren den Angaben nach am späten Nachmittag auf der Hofer Straße in Richtung Weißig (ebenfalls Ortsteil der Stadt Gera) unterwegs. Es kam zur Kollision zwischen den drei Fahrzeugen. Dabei wurde eine 62-jährige Autofahrerin schwer, der 18-Jährige leicht verletzt – ein 76-jähriger Fahrzeugführer blieb unverletzt, teilte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mit. Thüringen Unfall Lkw-Unfall auf A71: Abfahrt stundenlang gesperrt An allen drei Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden. Die Straße wurde im Zuge der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt. Am Stauende kracht es erneut Am Stauende krachte es dann erneut! Laut Polizei übersah gegen 18.45 Uhr ein 74-jähriger Skodafahrer das entstandene Stauende. Der Skoda stieß mit einem im Wendevorgang befindlichen Fahrzeug zusammen. Der Skodafahrer wurde dabei leicht verletzt, der 70-Jährige im anderen Auto blieb unverletzt. An beiden Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden im schätzungsweise jeweils vierstelligen Bereich.

Titelfoto: Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion