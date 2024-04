Landstraße nach schwerem Unfall voll gesperrt

Das Auto war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. © Feuerwehr Neustadt / Silvio Dietzel

Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagnachmittag.

Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei am Montagmorgen gegenüber TAG24 mitteilte, war ein Volkswagen, der in Richtung Neustadt unterwegs war, in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und anschließend auf der Seite liegend zum Stehen gekommen.

Nach TAG24-Informationen wurde der Fahrer - bei dem es sich um einen 80-jährigen Mann handeln soll - von der Feuerwehr aus dem Auto befreit.

Er wurde in das Südharz Klinikum verbracht. Laut Polizei galt der Fahrer als leicht verletzt.