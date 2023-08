30.08.2023 13:07 Schwerer Verkehrsunfall in Rudolstadt: Luftrettung im Einsatz

In Rudolstadt sind am Mittwochmorgen ein Auto und ein Krad kollidiert. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Von Carsten Jentzsch

Rudolstadt - Bei einem Verkehrsunfall in Rudolstadt am heutigen Mittwoch ist ein Mensch schwer verletzt worden. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 5.50 Uhr. Den Angaben nach kam es im Kreuzungsbereich Schloßstraße/Caspar-Schulte-Straße aus derzeit unklarer Ursache zum Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem Auto. Der Kradfahrer sei infolge des Sturzes schwer verletzt worden und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, erklärten die Beamten. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich - unter Angabe der Vorgangsnummer 0226850 - bei der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 zu melden.

Titelfoto: Bodo Schackow/dpa