Simson-Fahrer auf Landesstraße verunglückt und schwer verletzt

Ein 72-Jähriger befuhr am Sonntagabend mit einem Simson-Kleinkraftrad die L1029 von Friedrichswerth (Gemeine Nessetal) in Richtung Weingarten (Gemeinde Hörsel), wie aus Angaben der Polizei am Montag hervorging.

Der Mann sei - aus unbekannter Ursache - in einer dort befindlichen Kurve geradeaus gefahren, hieß es am Vormittag seitens der Uniformierten.

Anschließend kam der Mann den Angaben zufolge zu Fall. Laut Polizei wurde der 72-Jährige hierbei schwer verletzt - er kam in ein Krankenhaus.