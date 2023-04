23.04.2023 10:52 Simson-Fahrer kracht gegen Baum: 18-Jähriger schwer verletzt

In Ebersdorf ist ein 18-Jähriger in Thüringen am Samstag mit einer Simson gegen einen Baum gekracht. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Von Carsten Jentzsch

Ebersdorf - Im Gewerbegebiet Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis) ist ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Rettung des 18-Jährigen kam ein Hubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ging am Samstag gegen 16.15 Uhr eine Meldung bei den Beamten ein. Mehr als circa 20 Mopedfahrer sollen im Gewerbegebiet Ebersdorf umherfahren. Bei der anschließenden Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass es gegen 13.30 Uhr einen schweren Verkehrsunfall im Gewerbegebiet gegeben haben soll, der am Ende bestätigt werden konnte. Den Angaben nach ist ein 18-Jähriger mit einer Simson gegen einen Baum gefahren. Dabei hat er sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Thüringen Unfall Sie war einkaufen, wenig später ist sie nicht mehr ansprechbar: Radfahrerin von Mercedes erfasst Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Die Polizeiinspektion Saale-Orla ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang beziehungsweise zum Geschehen nach dem Unfall machen können.

